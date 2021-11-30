Обязательную вакцинацию студентов и пожилых людей ввели в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Студентов профессиональных образовательных организаций и вузов в Челябинской области, а также людей старше 60 лет обязали пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник журналистам сообщил главный государственный санитарный врач по региону Анатолий Семенов.

"Сегодня подготовлено и опубликовано постановление о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции для обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также для лиц старше 60 лет в Челябинской области. <…> Это постановление об обязательной профилактической прививке", - сказал Семенов.

Он объяснил, что перечисленные группы граждан меньше всего охвачены вакцинацией в регионе. По его словам, на 30 ноября всего в регионе первым компонентом вакцин привиты 81,2% людей, подлежащих вакцинации. 66% полностью закончили процесс вакцинации.

По данным Минздрава Челябинской области, на 30 ноября в регионе остаются свободными свыше 18% коек для лечения пациентов с коронавирусом (при необходимости коечный фонд расширят, на 2 ноября было 10%). Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 128 591 случай заражения коронавирусом (плюс 655 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 108 756 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, продолжают лечение 13 385 человек.

С 30 октября в области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью более 400 кв. м. С 3 ноября QR-код необходим для участия в массовых мероприятиях. С 1 декабря по 9 января вход в рестораны, кафе, столовые, бары и иные предприятия общественного питания будет также осуществляться при наличии QR-кода (за исключением лиц, не достигших 18 лет). Кроме того, в регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил. С 22 октября неработающие люди 60 лет и старше, не прошедшие вакцинацию, обязаны соблюдать режим самоизоляции.