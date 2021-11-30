Глава МИД Бразилии подарил Лаврову футбольную майку с фамилией российского министра

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса, который во вторник провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, подарил главе МИД РФ футбольную майку цветов национальной сборной Бразилии с фамилией Lavrov на спине. Соответствующее фото разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве состоялась российско-бразильская встреча. В переговорном матче "дипломатические сборные" сегодня представляли министры иностранных дел наших стран. Победила дружба", - подписала фотографию Захарова.

Подаренная майка имеет игровой номер 10, который обычно соответствует амплуа нападающего и под которым выступали и продолжают выступать многие звезды мирового футбола, такие как Лионель Месси, Неймар, Мишель Платини, Зинедин Зидан.

Лавров, которому в марте 2021 года исполнился 71 год, признавался в интервью в декабре 2020 года, что продолжает играть в футбол раз в неделю, по воскресеньям. В одном из интервью глава МИД, который болеет за московский "Спартак", рассказывал, что во время футбольного сезона он ждет каждого тура, чтобы пойти на стадион, или, если сам он находится не в Москве либо матч проходит на выезде, посмотреть телевизионную трансляцию игры любимой команды.