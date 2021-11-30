Эрмитажная кошка Серафима перешла в Петропавловский собор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Проживавшая в Государственном Эрмитаже пятилетняя кошка Серафима стала хранительницей Петропавловской крепости - филиала Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В соборе она займется ловлей мышей и другими обязанностями, рассказала на церемонии передачи кошки пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

В начале осени умерла предшественница Серафимы, кошка Капитолина, которая прожила в Соборе более 20 лет. Руководство приняло решение взять новую хранительницу - взрослую кошку, которая уже знакома с жизнью в музее.

"Мы бы хотели вручить сертификат эрмитажного кота, где написано, что кошка Серафима готова к ловле мышей, с прекрасным добрым характером переходит на службу из Государственного Эрмитажа в Музей истории Санкт-Петербурга, в Петропавловскую крепость", - сказала она.

Серафима прожила в Государственном Эрмитаже пять лет. Помимо сертификата эрмитажного кота, Серафима имеет сертификат котокафе "Республики кошек и котов" о том, что она готова следить за сохранностью экспонатов и ловить мышей.