Эрмитажная кошка Серафима перешла в Петропавловский собор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Проживавшая в Государственном Эрмитаже пятилетняя кошка Серафима стала хранительницей Петропавловской крепости - филиала Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В соборе она займется ловлей мышей и другими обязанностями, рассказала на церемонии передачи кошки пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.
В начале осени умерла предшественница Серафимы, кошка Капитолина, которая прожила в Соборе более 20 лет. Руководство приняло решение взять новую хранительницу - взрослую кошку, которая уже знакома с жизнью в музее.
"Мы бы хотели вручить сертификат эрмитажного кота, где написано, что кошка Серафима готова к ловле мышей, с прекрасным добрым характером переходит на службу из Государственного Эрмитажа в Музей истории Санкт-Петербурга, в Петропавловскую крепость", - сказала она.
Серафима прожила в Государственном Эрмитаже пять лет. Помимо сертификата эрмитажного кота, Серафима имеет сертификат котокафе "Республики кошек и котов" о том, что она готова следить за сохранностью экспонатов и ловить мышей.
По словам главного научного сотрудника Музея истории Санкт-Петербурга Марины Логуновой, работники музея тепло приняли новую хранительницу, личное место ей обустроили в комнате охраны. "Сначала она лежала там на диване, потом адаптировалась выходить в собор. Сначала - когда не было людей, а потом уже когда были", - рассказала она. У Серафимы уже появилось любимое место в соборе - Царское место, помост, где во время богослужения стоял император.
Коты проживают во многих культурных учреждениях Петербурга. Эрмитажные коты уже на протяжении нескольких лет являются одним из туристических брендов города, в подвалах Эрмитажа проживает 50-70 котов. Пушистые хранители фондов обитают и в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, в Молодежном театре на Фонтанке "работает" кошка Бэтти. Особенный сотрудник, кот Ося, имеется даже в администрации города - в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.