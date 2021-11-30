Режим повышенной готовности продлили в Вологодской области до 15 января 2022 года

ВОЛОГДА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области продлили режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии, до 15 января 2022 года, сообщил во вторник первый заместитель губернатора - председатель правительства региона Антон Кольцов.

"При наметившейся позитивной тенденции снижения числа заболевших с коронавирусной инфекцией по-прежнему наш регион находится в "красной" зоне, там оценка регионов по пяти критериям, мы по параметрам соответствуем лишь одному критерию - охват тестированием, который мы перевыполняем. Плюс к этому Вологодская область продолжает находиться в двадцатке худших регионов по распространению инфекции. В связи с этим мы продлеваем режим повышенной готовности до 15 января 2022 года", - сказал Кольцов на заседании регионального оперштаба.

По словам вице-губернатора, в области наметилась положительная динамика, обусловленная снижением числа заболевших на протяжении недели, уровень суточной заболеваемости каждый день снижается и не превышает 400 человек. За минувшие сутки выявлено 382 заразившихся, коэффициент распространения инфекции меньше единицы и составляет 0,96%.

На 30 ноября в области выявили всего 90 107 заразившихся коронавирусом, выздоровели 79 790 человек, умерли 2 577.