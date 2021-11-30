Минздрав Ростовской области сообщил о выполнении плана по вакцинации от ковида на 67%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. План по вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Ростовской области выполнен на 67,93%, хотя бы одним компонентом вакцины в регионе привиты более 1,8 млн человек, сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев на заседании регионального оперативного штаба во вторник.

"Первое введение вакцины прошли 1 млн 841 тыс. человек, выполнение плана по охвату 80% населения - 67,93%. Иммунная прослойка в настоящий момент сформирована на 70,93%", - сказал Кобзев, добавив, что в течение ноября в регионе были привиты более 174,6 тыс. человек.

По его словам, всего в Ростовскую область поступило 2 млн 425 тыс. доз вакцины от коронавируса, в настоящее время она израсходована на 82,2%, остаток вакцины в регионе составляет 416 тыс. 319 комплектов доз.

Министр обратил внимание, что достаточно низкими остаются темпы вакцинации населения старше 60 лет, а также беременных. "Данные категории пациентов часто отказываются, процент вакцинации по ним достаточно низкий", - отметил Кобзев.

По словам министра, за последние две недели отмечается снижение загруженности коечного фонда в ковидных госпиталях, развернутых в регионе, в настоящее время она составляет 68%.

"В настоящий момент мы принимаем решение о сокращении коечной мощности, чтобы мы планомерно начинали готовиться к обработке госпиталей и переводу их, где это возможно, в плановый режим работы", - сказал глава регионального Минздрава, добавив, что на территории Ростовской области функционируют 43 инфекционных госпиталя общей мощностью 5 414 коек, в которых получают стационарную медицинскую помощь 3 664 человека.