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Сильная гололедица начнется на дорогах Москвы с 18:00

Все осадки, которые выпали за ночь, днем в виде мокрого снега и дождя, начнут подмерзать при сильном ветре

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московские дороги покроет сильная и опасная гололедица с 18:00 вторника, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня вечером, начиная с 18:00-19:00, гололедица будет на дороге. Все осадки, которые выпали за ночь, днем в виде мокрого снега и дождя, начнут подмерзать при сильном ветре. Он будет 20-25 м/с. Это будет сильная гололедица, это опасно", - сообщил он.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области во вторник из-за сильного ветра с возможными порывами до 20-25 м/с. При таком уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 21:00.

 

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