Опрос: 41% россиян соглашаются на незащищенный секс из-за чувства неловкости

Более 40% россиян соглашаются на незащищенный секс из-за чувства неловкости. Об этом говорится в результатах совместного исследования "Одноклассников" и исследовательского центра ResearchMe, приуроченного к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

"87% респондентов имели интимный опыт без использования презерватива. Чем старше опрошенные, тем выше этот процент. Например, молодые люди до 30 лет признавались в этом примерно в 70% случаев, респонденты в возрасте от 31 до 40 - в 80% случаев, более старшие пользователи рунета от 41 года - вплоть до 99% случаев", - говорится в сообщении.

Среди основных причин интимной близости без предохранения россияне чаще всего называли "неловкость" (41%), "боязнь испортить романтику" (31%), "боязнь непонимания со стороны партнера" (19%), "страх, что плохо подумают" (8%) и "страх отказа" (6%).

При этом мужчины и женщины разошлись в ответах на вопрос о том, что является самым главным при выборе методов контрацепции. Согласно опросу, женщины в два раза чаще задумываются о незапланированной беременности (62% против 31%), мужчины же чаще беспокоются о комфорте партнера (29% против 17%). О том, хорошо ли контрацепция защищает от ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем, задумываются 46% мужчин и 40% женщин.

Основным средством контрацепции опрошенные считают презервативы (51%), 60% опрошенных отметили, что безопасной можно считать близость именно при их использовании.

Среди причин интимного контакта без использования презерватива россияне перечислили такие факторы, как высокое доверие к партнеру (35%), отсутствие случайных половых контактов у респондента (25%), неприятные ощущения во время полового акта (20%), отсутствие презервативов в нужный момент (16%), использование других средств контрацепции (15%) и планирование беременности (15%).

Опрос проводился среди пользователей "ВКонтакте" и "Одноклассников" в период с 8 по 15 ноября. В исследовании приняли участие 1050 человек в возрасте от 18 до 60 лет.