Конференция о защите традиционных ценностей собрала на Урале экспертов из разных регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Научно-практическая конференция о защите традиционных российских ценностей в условиях современных вызовов, открылась во вторник в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Роль Русской православной церкви как охранительницы духовных основ трудно переоценить. Поскольку <…> православие оказало огромное влияние на развитие российской государственности, национального сознания, культуры, а сама судьба России всегда зависела от духовно-нравственного состояния народа", - подчеркнул на открытии конференции митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

В течение двух дней эксперты рассмотрят способы защиты информационно-идеологической границы общества, наполнение положительным контентом молодежных социальных сетей, а также вопросы манипуляции сознанием пользователей в интернете и многое другое. В онлайн- и офлайн-форматах выступят доктор политических наук, профессор, директор Центра геополитического анализа Академии геополитических проблем Наталья Комлева, доктор философских наук, директор Центра геополитической экспертизы Северо-Западного института управления РАНХиГС Игорь Кефели, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории физико-химических проблем радиобиологии и экологии Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля Российской академии наук Наталья Хорсева и многие другие.

Организаторами мероприятия выступили региональное министерство образования и молодежной политики, Екатеринбургская епархия, областное Общественно-государственное движение "Попечительство о народной трезвости".

"Обычно все знают, что есть географическое пространство страны, что есть географическая граница. <…> Но никто не задумывается, что есть и граница в пространстве идеологическом. И ее нарушение тоже является актом агрессии. И в современный период <…>, когда идет ментальная война - поскольку очень затруднено нападение на Россию с помощью <…> обычных вооружений, то наше общество стараются подорвать и уничтожить изнутри, идеологической границей является ментальное пространство, которое представляет собой совокупность базовых ценностей", - поделилась с ТАСС Наталья Комлева.