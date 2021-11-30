Власти Великобритании ожидают новую вспышку COVID-19 из-за омикрон-штамма

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании ожидают новой вспышки заболеваемости COVID-19 из-за появления омикрон-штамма коронавируса, но вводить карантин, как это было в начале года, не намерены. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил во вторник в эфире телеканала Sky News .

"Я знаю, что люди будут задаваться вопросом, будет ли новая большая вспышка, которая была у нас в начале года. И я боюсь, что мой ответ - да. Мы бросим все силы на это", - сообщил Джонсон.

"Мы не будем менять общие директивы, мы не думаем, что это необходимо, мы не видим ничего, что позволяет предположить, что мы должны перейти к плану "Б", - добавил он.

В этой связи политик призвал сделать акцент на ревакцинации населения. "Нам нужно подходить с особой предосторожностью к "омикрону", пока мы не выясним, какую именно опасность он представляет. Но какой бы ни была эта угроза, важно, чтобы все прививались. Это будет большая кампания", - добавил Джонсон. Он пообещал, что сам сделает третью прививку от коронавируса на этой неделе.

Комментируя заявления, с которыми во вторник выступил руководитель американской компании Moderna Стефан Бансель о том, что эффективность уже разработанных вакцин может существенно снизиться в связи с появлением омикрон-штамма, Джонсон сказал, что тот "возможно, прав" в своей оценке. Вместе с тем британский премьер обратил внимание на то, что Бансель "не обязательно имел в виду, что вакцины неэффективны против тяжелой болезни или смерти".

О бустерной вакцинации

Накануне Совместный комитет по вакцинации и иммунизации при Минздраве Великобритании рекомендовал всем взрослым жителям королевства сделать бустерные прививки от коронавируса из-за появления его нового генетического варианта. Из-за ситуации с омикрон-штаммом в понедельник британские эксперты также рекомендовали введение второй дозы вакцины подросткам 12-15 лет, которые ранее могли сделать только первую из двух прививок.

Из-за ситуации с омикрон-штаммом власти королевства ранее объявили, что с 30 ноября все въезжающие в страну будут обязаны сдавать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения его результата. Великобритания внесла в так называемый красный список повышенного риска 10 стран Африки, прибывшим из них необходимо будет соблюдать правила изоляции в специальных гостиницах за свой счет. С 30 ноября также снова начнет действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, магазинах и супермаркетах.