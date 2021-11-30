Более 26 тонн кислорода передали подразделения ЗВО в больницы Смоленской области

ТАСС, 30 ноября. Авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) с октября передал более 26 тонн жидкого кислорода в ряд больниц Смоленской области, на базе которых действуют госпитали для пациентов с коронавирусом. Специалисты приступили к выработке дополнительных объемов кислорода, сообщила во вторник пресс-служба ЗВО.

"Всего с октября 2021 года для нужд больных коронавирусной инфекцией в городские клинические больницы городов Починок, Хиславичи, Сафоново, Смоленск было передано свыше 26 тонн жидкого кислорода. <...> При помощи специалистов кислорододобывающих станций АКДС-70 и ТКДС-70 военнослужащие аэродромно-технического обеспечения приступили к выработке дополнительных объемов очищенного медицинского кислорода", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, помощь медицинским учреждениям Смоленской области оказывают в связи с обращением губернатора Алексея Островского. "Разведывательный авиационный полк, дислоцированный в Смоленской области, стал третьим соединением ЗВО, оказывающим помощь гражданским медицинским учреждениям в регионах со сложной эпидемической обстановкой", - добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор сообщал о том, что расход кислорода в регионе составляет 20 тонн в сутки, в период с конца октября потребность в нем достигала 30 тонн. Смоленская область также вошла в число субъектов, которым из федерального бюджета выделили средства на установку кислородные станции, их возведут на базе Рославльской и Сафоновской ЦРБ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф на 30 ноября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 77 782 случая заражения коронавирусом, из них 334 - за последние сутки. Максимальное число - 599 - регистрировалось 1 и 4 ноября, затем началось снижение количества заражений. Выздоровели 55 028 человек, умерли 2 128. Коллективный иммунитет составляет 48,9%.