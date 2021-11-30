Будущий канцлер ФРГ Шольц выступил за обязательную вакцинацию против коронавируса

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Будущий канцлер Германии Олаф Шольц выступил за введение обязательной вакцинации против коронавируса всех категорий населения. Об этом он заявил во вторник в ходе встречи властей ФРГ с премьер-министрами федеральных земель, его слова приводит газета Bild .

Шольц пояснил, что как член Бундестага (парламента ФРГ) он согласится с подобным предложением. При этом, как пишет издание, другие главы федеральных земель, в которых премьер-министрами являются члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ), должны поддержать введение обязательной вакцинации против коронавируса. Однако правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, по данным Bild, выразил обеспокоенность в связи с принятием такого рода меры.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники важных социальных профессий. В ходе кампании используются вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.