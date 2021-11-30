Глава ВОЗ: меры стран по реагированию на омикрон-штамм должны быть соразмерны риску

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. Принимаемые странами меры в связи с появлением омикрон-штамма коронавируса должны быть пропорциональными риску и соответствовать Международным медико-санитарным правилам. Об этом заявил во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выразивший обеспокоенность тем, что некоторые государства приняли "резкие и всеобъемлющие меры".

Выступая в Женеве на брифинге для представителей стран - членов ВОЗ, он сказал: "Мы призываем всех стран-членов принимать рациональные, пропорциональные риску меры в соответствии с Международными медико-санитарными правилами". "Глобальное реагирование должно быть спокойным, скоординированным и согласованным", - подчеркнул гендиректор.

Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что "несколько государств" вводят в ответ на омикрон-штамм "резкие, всеобъемлющие меры, которые не основаны на свидетельствах или же не являются эффективными сами по себе, и которые только усиливают неравенство".