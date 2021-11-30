В Ватикане не согласны с рекомендациями Еврокомиссии отказаться от слова "Рождество"

РИМ, 30 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин не согласен с рекомендациями Еврокомиссии (ЕК) отказаться от гендерных обращений и упоминаний слова "Рождество". Его слова во вторник приводит портал Vatican News.

"Я считаю стремление избавиться от дискриминации правильным, - заявил он. - Однако, на мой взгляд, это [рекомендации ЕК], конечно, не способ достижения этой цели. Потому что в конечном итоге это рискует разрушить, уничтожить человека". Он добавил, что те, "кто идут против реальности, подвергают себя серьезной опасности".

По словам Паролина, "Европа обязана своим существованием и своей идентичностью многим вкладам". "Мы, конечно, не можем забыть, что одним из главных вкладов, если не [самым] главным, было само христианство. Поэтому уничтожение различий и уничтожение корней означает именно уничтожение личности", - подчеркнул он.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что Европейская комиссия выпустила ряд рекомендаций для внутреннего пользования. Как отметило издание, целью 32-страничного документа было ограничить прямые отсылки к "полу, этнической принадлежности, расе, религии". В частности, сотрудникам европейских институтов предлагалось называть рождественские праздники "праздничным периодом", так как "у людей разные религиозные традиции и календари". Кроме того, в тексте документа содержалась рекомендация отказываться от приветствия "дамы и господа", заменив его на "дорогие коллеги".

"Это была рекомендация, цель которой - показать разнообразие европейской культуры. Она не была обязательной для применения. Документ в итоге был отозван и будет пересмотрен и доработан", - сообщил во вторник официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.