"Единая Россия" проведет декаду приемов граждан с 1 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" с 1 по 10 декабря проведет уже ставшие ежегодными приемы граждан, каждый из дней приема будет посвящен определенной теме. Об этом сообщает пресс-служба единороссов во вторник.

"Все дни декады будут тематическими - 2 декабря состоится день приемов по социально значимым вопросам, 3 декабря - по вопросам здравоохранения, 6 декабря - по вопросам ЖКХ, 7 декабря - по вопросам старшего поколения, 8 декабря - по вопросам дошкольного и школьного образования, 9 декабря - по юридическим вопросам, 10 декабря - по трудовым вопросам", - говорится в сообщении.

Как отметила вице-спикер Госдумы, врио замсекретаря генсовета "Единой России" Анна Кузнецова, партия "отмечает свой 20-летний юбилей делами". "К работе региональных приемных подключается большая команда: руководители регионов, депутаты всех уровней, руководители ведомств. По итогам декады мы проведем детальный анализ тех вопросов, с которыми обращаются сегодня граждане, разберем, какие из них требуют решений на региональном уровне, какие - на федеральном", - сообщила она.

Впервые единый день приемов по случаю дня рождения "Единой России" прошел в 2013 году, тогда в приемные обратились более 22 тыс. граждан. С тех пор ежегодно стали проводиться дни, недели и декады приемов. Изначально они проходили в общественных приемных председателя партии, затем стали использоваться дополнительные площадки, в том числе в социальных учреждениях. Участие в приемах принимают представители руководства партии, депутаты всех уровней, специалисты профильных министерств и ведомств, представители правозащитного центра единороссов, руководители партийных проектов, а также организаций - партнеров "Единой России", в том числе Ассоциации юристов России, "Опоры России", "Деловой России".