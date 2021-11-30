Академия наук Швеции рекомендует политикам назначить группу экспертов по будущим пандемиям

Это подразделение должно обладать высокой научной компетенцией и иметь "международные корни в соответствующих областях". "Мы предполагаем, что такое подразделение предоставит правительству, ответственным политикам и властям доступ к обновленной научной информации и среди прочего советам об инфекционных агентах, распространении инфекции, мерах инфекционного контроля, применении методов тестирования и стратегий вакцинации", - пояснил глава группы экспертов академии Стаффан Нормарк в пресс-релизе.

СТОКГОЛЬМ, 30 ноября. /ТАСС/. Швеции следует создать независимое экспертное подразделение, которое в случае возникновения эпидемий уже на ранней стадии сможет дать рекомендации лицам, принимающим решения. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Шведской королевской академии наук, которая изучила распространение COVID-19 и уроки пандемии в стране.

Академия указывает на важность принятия эффективных мер на ранней стадии для лучшего контроля над инфекцией. Среди них быстрое начало тестирования, особенно тех, кто приезжает из районов, где присутствует инфекция. "В Швеции большинство организаций не были должным образом подготовлены к началу распространения инфекции, а высокая заболеваемость и высокая смертность во время первых двух волн пандемии были вызваны в первую очередь чрезмерно мягкими и запоздалыми мерами по предотвращению первоначального распространения инфекции. Завозные инфекции не были ограничены на ранней стадии, и в стратегии не учитывалась важность противодействия локальным вспышкам или тестирования и помещения в карантин людей, которые заразились", - отмечает академия в заключительном отчете.

Вместо этого сами люди были вынуждены взять на себя значительную ответственность за сокращение распространения инфекции при том, что поступающая от властей к общественности информация часто была нечеткой и противоречивой. "Это включало возражения против использования масок и раннее исключение риска заражения людей без симптомов", - продолжают эксперты.

В отчете подчеркивается, что отслеживание инфекции и карантин для заразившихся важны для того, чтобы иметь возможность справиться с распространением заболеваний. Академия наук также считает, что для лучшего контроля над инфекцией может потребоваться и короткое "закрытие" общества.