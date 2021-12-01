Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2021 года

Доступ к социально значимым сайтам при нулевом балансе, карты с чипом для иностранцев, ограничения для банков и регистрация актов в любом загсе

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в декабре 2021 года и коснутся многих россиян. Досудебная блокировка сайтов С 1 декабря можно будет в досудебном порядке блокировать сайты, которые вводят пользователей в заблуждение из‑за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями, с предоставлением на российской территории финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также сайты, связанные с финансовыми пирамидами.

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Подать заявление может глава Центробанка или его заместитель, решение о блокировке принимает генпрокурор или также его заместитель. Бесплатный доступ к сайтам госуслуг при нулевом балансе С 1 декабря к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. В перечень таких ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты определит специальная правительственная комиссия. Блокировка звонков и SMS с подменных номеров С 1 декабря вступают в силу изменения в закон "О связи". Оператор обязан прекратить оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего звонка или сообщения с сети иностранного оператора соединения под российским номером, если вызывающий абонент не клиент российского оператора, находящийся за рубежом. Также услуга не может быть оказана при отсутствии у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода звонящего. Дактилоскопия для иностранцев С 29 декабря все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 календарных дней, будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование.

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