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Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2021 года
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2021 года
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2021 года
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2021 года
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2021 года

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2021 года

© Сергей Фадеичев/ТАСС
Доступ к социально значимым сайтам при нулевом балансе, карты с чипом для иностранцев, ограничения для банков и регистрация актов в любом загсе

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в декабре 2021 года и коснутся многих россиян.

Досудебная блокировка сайтов 

С 1 декабря можно будет в досудебном порядке блокировать сайты, которые вводят пользователей в заблуждение из‑за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями, с предоставлением на российской территории финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также сайты, связанные с финансовыми пирамидами.

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Подать заявление может глава Центробанка или его заместитель, решение о блокировке принимает генпрокурор или также его заместитель.

Бесплатный доступ к сайтам госуслуг при нулевом балансе

С 1 декабря к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ.

В перечень таких ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты определит специальная правительственная комиссия.

Блокировка звонков и SMS с подменных номеров

С 1 декабря вступают в силу изменения в закон "О связи". Оператор обязан прекратить оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего звонка или сообщения с сети иностранного оператора соединения под российским номером, если вызывающий абонент не клиент российского оператора, находящийся за рубежом. Также услуга не может быть оказана при отсутствии у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода звонящего. 

Дактилоскопия для иностранцев

С 29 декабря все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 календарных дней, будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование. 

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Последнее включает в себя подтверждение отсутствия ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и наркотической зависимости.

Реестр отмененных доверенностей 

С 29 декабря Федеральная нотариальная палата начнет вести реестр распоряжений об отмене не только нотариальных доверенностей, но и тех, которые были оформлены в простой форме. Получить выписку из реестра сможет любой желающий.

Ограничения для банков

С 30 декабря в договоре нельзя будет заранее ставить галочки, означающие согласие заемщика на дополнительные услуги без его подписи. Также граждане смогут отказаться от услуг, навязанных при заключении договора кредита или займа, в течение 14 дней.  

Запрещается обязывать заемщика держать на счете неснижаемый остаток для погашения обязательного платежа. 

Регистрация актов в любом загсе

С 30 декабря зарегистрировать рождение ребенка, усыновление, расторжение брака и другие акты гражданского состояния можно будет в любом загсе.

На сегодняшний день такие условия действуют только для регистрации брака. 

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