Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2021 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в декабре 2021 года и коснутся многих россиян.
Досудебная блокировка сайтов
С 1 декабря можно будет в досудебном порядке блокировать сайты, которые вводят пользователей в заблуждение из‑за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями, с предоставлением на российской территории финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также сайты, связанные с финансовыми пирамидами.
Подать заявление может глава Центробанка или его заместитель, решение о блокировке принимает генпрокурор или также его заместитель.
Бесплатный доступ к сайтам госуслуг при нулевом балансе
С 1 декабря к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ.
В перечень таких ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты определит специальная правительственная комиссия.
Блокировка звонков и SMS с подменных номеров
С 1 декабря вступают в силу изменения в закон "О связи". Оператор обязан прекратить оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего звонка или сообщения с сети иностранного оператора соединения под российским номером, если вызывающий абонент не клиент российского оператора, находящийся за рубежом. Также услуга не может быть оказана при отсутствии у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода звонящего.
Дактилоскопия для иностранцев
С 29 декабря все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 календарных дней, будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование.
Последнее включает в себя подтверждение отсутствия ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и наркотической зависимости.
Реестр отмененных доверенностей
С 29 декабря Федеральная нотариальная палата начнет вести реестр распоряжений об отмене не только нотариальных доверенностей, но и тех, которые были оформлены в простой форме. Получить выписку из реестра сможет любой желающий.
Ограничения для банков
С 30 декабря в договоре нельзя будет заранее ставить галочки, означающие согласие заемщика на дополнительные услуги без его подписи. Также граждане смогут отказаться от услуг, навязанных при заключении договора кредита или займа, в течение 14 дней.
Запрещается обязывать заемщика держать на счете неснижаемый остаток для погашения обязательного платежа.
Регистрация актов в любом загсе
С 30 декабря зарегистрировать рождение ребенка, усыновление, расторжение брака и другие акты гражданского состояния можно будет в любом загсе.
На сегодняшний день такие условия действуют только для регистрации брака.