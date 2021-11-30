Ковидный коечный фонд в Астраханской области сократили почти на треть с начала ноября

АСТРАХАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Ковидный коечный фонд в Астраханской области за последний месяц сокращен на треть, с начала ноября 700 коек вернули под оказание плановой медицинской помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным на начало ноября, в регионе функционировали более 2 тыс. коек в 10 ковидных госпиталях.

"На 30 ноября для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией развернуто 1 385 ковидных коек, из которых заняты 1 102 койки, свободно 20,43% коечного фонда. С начала ноября ковидный коечный фонд сократился на 700 коек. Эти койки вновь перепрофилированы для оказания плановой стационарной помощи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, охват вакцинацией взрослого населения региона составляет 54,97%, или 68,72% от планового показателя иммунизации в 80%, необходимых для достижения коллективного иммунитета. На сегодняшний день в регионе вакцинировано от коронавирусной инфекции 423 695 астраханцев, полный курс иммунизации прошли 341 466 человек.

По данным на 30 ноября, с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 74 233 случая заражения COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 240 новых случаев заражения. На амбулаторном лечении находятся 3 655 человек.