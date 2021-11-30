Для помощи бездомным в Москве во время непогоды курсирует социальный патруль

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Социальный патруль курсирует по улицам Москвы в период непогоды для оказания помощи бездомным. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина.

Ранее сообщалось, что оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области во вторник из-за сильного ветра с возможными порывами до 20-25 м/с. При таком уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 21:00.

"Согреться в непогоду, выпить горячий чай и получить теплую одежду бездомные могут в пяти мобильных пунктах обогрева возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Речь идет об автобусах мобильный службы "Социальный патруль". Пять из них с 1 ноября до 31 марта используются как мобильные пункты обогрева, а остальные продолжают помогать людям на улицах города также беспрерывно: служба выезжает по вызовам от горожан и самих бездомных людей и самостоятельно патрулирует скверы, привокзальные территории и парки", - сказала Шалыгина.

Она добавила, что в каждом пункте дежурят специалисты патруля: они узнают у человека его жизненную ситуацию и предлагают при желании проехать в Центр социальной адаптации (ЦСА) им. Е. П. Глинки для ее разрешения.

"В ЦСА продолжают работать приемное и полустационарное отделения на Иловайской улице. Без изменений работают и филиалы учреждения, которые рассчитаны на круглосуточное пребывание. Мы призываем горожан не оставаться равнодушными: пожалуйста, если Вы видите на улице бездомного человека, которому нужна помощь, позвоните по телефонам 8 (499) 357-01-80; 8 (495)720-15-08 или в единую службу помощи 112", - добавила она.