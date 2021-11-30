Число вакцинированных от ковида в России превысило 70 млн человек

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Число вакцинированных в России от коронавируса превысило 70 млн человек, за прошедшую неделю были вакцинированы 3 млн граждан. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Вакцинированы за прошедшую неделю почти 3 млн человек, это почти 426 тыс. в сутки <…> Всего вакцинированы на сегодняшний день более 70 млн граждан", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Кроме того, порядка 56% россиян старше 60 лет прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

"Что положительного за прошлую неделю можно оценить - в структуре вакцинированных увеличилось количество лиц старше 60 лет. Это именно та категория, которая вызывает у нас наибольшую тревогу, та категория, которая болеет тяжелее всего. В целом по стране прошли [вакцинацию] 56% старше 60 лет", - сказал министр.

Мурашко также добавил, что темпы вакцинации необходимо сохранять и обязательно привить "практически всех людей старше 60 лет", поскольку именно они входят в группу высокого риска.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России переболело коронавирусной инфекцией более 9,6 млн человек. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения или свыше 90 млн человек.