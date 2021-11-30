В СФ предложили упростить признание граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков во вторник внес в Госдуму законопроект, отменяющий требование подтверждать постоянное проживание в РФ или на относившихся к СССР и Российской империи территориях для граждан Украины и Белоруссии, желающих получить статус носителей русского языка. Текст опубликован в думской электронной базе.

Действующая редакция закона о гражданстве предусматривает, что основанием для признания носителями языка граждан Украины и Белоруссии служит факт их постоянного проживания сейчас или в прошлом на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы Российской Федерации, либо наличие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживающих или проживавших на этих территориях.

В пояснительной записке автор указывает, что "многолетняя практика повсеместного использования русского языка в СССР способствовала" сохранению его устойчивого статуса "надежного средства межнационального общения на постсоветском пространстве". Граждане Украины и Белоруссии, в том числе родившиеся после 1991 года, "являются российскими соотечественниками и свободно владеют русским языком". "Однако в силу различных обстоятельств многие из них не имеют возможности представить документы, подтверждающие постоянное проживание на территории российского государства либо родственную принадлежность к лицам, проживавшим либо проживающим в России", - добавляет сенатор.

"Проектом федерального закона предлагается решение данной проблемы путем исключения требования о постоянном проживании соискателя гражданства Российской Федерации или его родственников на указанных территориях при подаче заявления о признании носителем русского языка. Данное исключение также снимет излишнюю нагрузку с соответствующих комиссий МВД России", - сказано в пояснительной записке.