Попова заявила,что заболеваемость ковидом в России за неделю снизилась на 8%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России за неделю снизилась на 8%. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Российской Федерации за прошедшую неделю мы отмечаем снижение на 8% заболеваемости. Снижение наблюдаем почти четыре недели подряд", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Попова добавила, что, если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, снижение составило 16%.

Заболеваемость ковидом продолжает расти в семи регионах России, заявила Попова.

"В 22 субъектах ситуация пока стабильная, значимой динамики нет, и в 56 субъектах мы видим выраженное снижение", - сказала она.

По словам Поповой, в Севастополе за прошедшую неделю число выявленных случаев заражения ковидом сократилось на 21%, в Санкт-Петербурге - на 36,6%. При этом максимальный уровень заболеваемости сохраняется среди лиц старше 65 лет, добавила глава Роспотребнадзора.

Требования по охвату тестированием населения РФ на ковид в целом по стране соблюдаются, сообщила Попова. "Охват тестированием сохраняется на уровне 350 на 100 тыс. населения. Здесь требования в целом по стране выполняются", - сказала она.

Попова призвала субъекты РФ соблюдать требования охвата тестированием местных жителей и роста количества ежедневных тестов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии зарегистрирован 9 636 881 случай заражения, выздоровели 8 329 253 человека, умерли 275 193. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.