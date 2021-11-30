Ростуризм заявил, что около 500 туристов из РФ находятся в ЮАР

"По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас нет российских организованных туристов. Что касается самостоятельных путешественников, то, по данным Генерального консульства России в Кейптауне, в настоящее время в ЮАР находится по меньшей мере 500 россиян", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует российским туристам в ЮАР обратиться в посольство РФ для получения оперативных данных о вариантах возвращения. "Далеко не все граждане России, прибывающие в ЮАР, встают на консульский учет. Поэтому Ростуризм рекомендует находящимся в ЮАР российским туристам сообщить о себе в посольство России с целью получения оперативной информации о возможных вариантах возвращения на родину, а также отслеживать актуальную информацию на официальных сайтах МИД России и Росавиации", - отмечается в сообщении ведомства.