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Пандемия COVID-19
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Ростуризм заявил, что около 500 туристов из РФ находятся в ЮАР

По данным ведомства, среди них нет организованных путешественников

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минимум 500 российских туристов находятся в ЮАР, среди них нет организованных путешественников, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

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"По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас нет российских организованных туристов. Что касается самостоятельных путешественников, то, по данным Генерального консульства России в Кейптауне, в настоящее время в ЮАР находится по меньшей мере 500 россиян", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует российским туристам в ЮАР обратиться в посольство РФ для получения оперативных данных о вариантах возвращения. "Далеко не все граждане России, прибывающие в ЮАР, встают на консульский учет. Поэтому Ростуризм рекомендует находящимся в ЮАР российским туристам сообщить о себе в посольство России с целью получения оперативной информации о возможных вариантах возвращения на родину, а также отслеживать актуальную информацию на официальных сайтах МИД России и Росавиации", - отмечается в сообщении ведомства.

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ЮАРРоссияПандемия COVID-19
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