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Пандемия COVID-19
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Срок действия ПЦР-тестов в России сократят с 72 до 48 часов

Причиной такого решения стало появление омикрон-штамма коронавируса и его особенности
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор из-за особенностей штамма "омикрон" решил сократить срок действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов. Об этом сообщила во вторник глава ведомства Анна Попова.

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"С учетом особенностей нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Попова также напомнила, что в России действует норматив, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата человеком. Срок доставки анализа до лаборатории также ограничен сутками.

"Таким образом, с момента сдачи теста пациентом до выдачи результатов может пройти не более 48 часов. Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается, и мы просим граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться в таких случаях на нашу горячую линию, чтобы у нас была возможность предметно и оперативно разобраться с каждым таким эпизодом", - добавила она.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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