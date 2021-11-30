Попова призвала россиян провести новогодние праздники, не выезжая за рубеж

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Новогодние праздники из-за распространения в мире омикрон-штамма коронавируса лучше провести дома, не выезжая за границу РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник.

"Новогодние праздники не за горами. Сегодня многие граждане планируют свои поездки, планируют свой отдых в новогодние праздники, в том числе и за рубежами РФ, но сегодня очевидно, что лучше сделать это дома. Ситуация развивается в разных странах по-разному, <...> и меры реагирования в каждой стране <...> могут быть также самыми разными. Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на определенно долгий срок по решению той или иной страны. Поэтому я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Попова отметила, что из-за ситуации с пандемией в мире стремительно меняются решения по закрытию границ.

"У путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем, и к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И [можно] потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью", - сказала она.