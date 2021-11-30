В Оренбурге объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 30 ноября. Штормовое предупреждение объявлено в Оренбуржье из-за усиления порывов ветра до 25-26 м/с. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС Оренбургской области.

"Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении погоды на территории Оренбургской области. <…> Утром и днем 1 декабря местами по области (преимущественно в южных и восточных районах) ожидается очень сильный ветер порывами 25-26 м/с", - сказано в сообщении.

В Нижегородской области вечером во вторник местами по региону также ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с, он сохранится до ночи 1 декабря, сообщает ГУ МЧС России по региону. Также в области в течение суток ожидается резкое понижение температуры воздуха на 5-7 градусов.