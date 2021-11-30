ОНК предлагает создать в столичном УФСИН должность по делам иностранных заключенных

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы предлагают создать в руководстве столичной УФСИН должность сотрудника по делам иностранных заключенных, который помогал бы оперативно решать связанные с ними проблемы. Об этом ТАСС рассказала член ОНК Москвы Ольга Дружинина.

"Сейчас в следственных изоляторах Москвы содержится порядка 2,5 тыс. иностранных граждан - это 25% от общего числа арестованных. Из них только 80 человек - граждане стран дальнего зарубежья. Остальные - это люди из соседних стран", - сказала она.

По ее словам, с иностранными заключенными нередко возникает много проблем, в том числе связанных с нарушением их прав. В частности, нередко бывает, что суд приговаривает их к штрафу, но иностранцы все равно потом несколько месяцев содержатся в СИЗО из-за языкового барьера и бюрократических проволочек. Как отметила правозащитница, нахождение иностранцев в изоляторах создает большую нагрузку на государство, поскольку они нуждаются не только в переводчиках, но и в регулярном взаимодействии с посольствами и консульствами.

"Самому УФСИН было бы лучше, если бы появилась возможность ускорить вынесение приговора таким гражданам или же депортировать их на родину, если это сделать позволяет закон. Мы считаем, что этими вопросами должен заниматься отдельный специалист из числа сотрудников УФСИН", - заключила Дружинина.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России необходимы дополнительные меры для того, чтобы иностранцы лучше адаптировались в РФ. Он подчеркнул, что недопустима их изоляция от остальной части общества, а также маргинализация, что приведет к возникновению в стране этнических анклавов, которые станут рассадником преступности.