{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Владимир Наумов

Сын Владимира Наумова попросил поклонников не приходить на похороны отца

Режиссера похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище
Владимир Наумов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Владимир Наумов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сын народного артиста СССР, режиссера, создателя фильмов "Тегеран-43" и "Бег" Владимира Наумова Алексей Наумов попросил поклонников почтить память отца без посещения похорон.

На эту тему
"Владимир Наумов был предан кинематографу безраздельно"
"Владимир Наумов был предан кинематографу безраздельно"

Владимир Наумов умер 29 ноября в возрасте 93 лет.

"Решили мы так: публичного прощания не будет, на похоронах будут только родные. Мы очень просим почтить память Владимира Наумовича без посещения похорон. Такова просьба семьи", - сообщил Алексей Наумов во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС.

Как сообщил ТАСС источник в Союзе кинематографистов РФ, режиссера похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении режиссера ТАСС сообщили, что прощание с ним состоится в узком семейном кругу. Вдова Владимира Наумова, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова и его дочь, тоже режиссер Наталья Наумова с прессой не общаются.

Наумов родился 6 декабря 1927 года. В 1951 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В студенческие годы был ассистентом Игоря Савченко на съемках фильма "Третий удар" (1948), в котором дебютировал как киноактер. После смерти Савченко вместе с режиссером Александром Аловым завершил его картину "Тарас Шевченко". С этого момента началось творческое сотрудничество Наумова и Алова. Среди совместных работ - "Старая крепость", "Павел Корчагин", "Как закалялась сталь", "Ветер". Наиболее известные работы этого режиссерского дуэта - "Бег" по мотивам произведений Михаила Булгакова (1970) и "Тегеран-43" (1980, СССР - Швейцария - Франция).

Наумов также снял фильмы "Выбор", "Закон", "Десять лет без права переписки", "Белый праздник" по мотивам повести Тонино Гуэрра "Сто птиц", "Часы без стрелок", "Джоконда на асфальте". Несколько раз Наумов играл в кино. Являлся членом Союза кинематографистов РФ и Европейской киноакадемии.

Теги
РоссияНаумов, Владимир НаумовичУмер Владимир Наумов
Метель и сильная гололедица ожидаются в Москве и области до утра 2 декабря
В Подмосковье также непогода, в том числе с сильным снегом, продлится до 09:00
Читать полностью