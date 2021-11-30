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Пандемия COVID-19

Эстония вводит обязательное тестирование для въезжающих из 10 стран из-за омикрон-штамма

Это ограничение будет действовать в течение двух недель - до 15 декабря включительно

ТАЛЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Эстония с 1 декабря вводит обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из десяти стран с высоким риском распространения нового штамма "омикрон". Такое решение во вторник приняло правительство республики, сообщает местный портал ERR.

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"Мы приняли к сведению рекомендацию научного совета касательно "омикрона". На основании имеющийся информации, а также из-за высокого распространения коронавирусной инфекции и возможных рисков, мы приняли решение ввести обязательное тестирование для пассажиров, прибывающих из стран Южной Африки, Египта и Турции. Лица, отказавшиеся проходить тестирование, будут обязаны соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Это правило распространяется как на вакцинированных, так и непривитых пассажиров", - указал министр здравоохранения и труда Эстонии Танель Кийк.

По решению правительства, обязательное тестирование распространяется на прибывающих из десяти стран - ЮАР, Ботсваны, Малави, Лесото, Эсватини, Намибии, Мозамбика, Зимбабве, а также Египта и Турции. Это ограничение поначалу будет действовать в течение двух недель - до 15 декабря включительно.

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ЭстонияПандемия COVID-19
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