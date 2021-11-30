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В Москве менее чем за сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков

В столице в связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Почти 40% месячной нормы осадков в виде дождя выпало в Москве менее чем за сутки, сообщила во вторник пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Проводим сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Всего с 21:00 [мск] 29 ноября в некоторых районах города выпало до 40% месячной нормы осадков в виде дождя. Прирост свежевыпавшего снега составляет до 1 см", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что при необходимости противогололедные работы повторят. На особом контроле коммунальщиков находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы. На особо опасных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

"Сейчас в городе до -2 градусов, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в релизе в сообщении. В Москве в связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение.

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