Уровень распространения ковида в Калининградской области за неделю снизился на 13,7%

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Уровень распространения новой коронавирусной инфекции в Калининградской области за прошедшую неделю снизился на 13,7%, но остается выше среднероссийского. Отмечен рост заболеваемости среди детей на 27,7%, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области снизился на 13,7%. Однако основные эпидемиологические показатели - индекс репродукции 0,8 и среднесуточный прирост числа заболевших 0,38 на 100 тысяч человек - остаются выше среднероссийских. Сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей. Наблюдается увеличение заболеваемости среди детского населения на 27,7%. Рост числа заболевших в возрастной группе 7-14 лет по сравнению с прошлой неделей составил 56%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Руководитель управления Елена Бабура обратила внимание на случаи заражения гриппом среди детей и напомнила о необходимости вакцинации против этой инфекции в условиях угрозы микст-инфекции. "В отличие от предыдущего эпидемического сезона в предстоящем подъем заболеваемости гриппом ожидать все-таки стоит. От гриппа на сегодняшний день привито 43% жителей области. Однако темпы вакцинации детей остаются низкими: прививку получила только половина детского населения. <...> Любая вирусная инфекция - значительный удар по иммунной системе, не говоря уже о микст-инфекции - одновременном заражении гриппом и COVID-19. Именно вакцинация позволяет защитить детский организм от такого двойного удара", - приводит пресс-служба ее слова.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом, на 29 ноября в области зафиксировано 75 517 случаев заражения новым коронавирусом. Вылечились 67 524 пациента, умерли 1 073 человека, остаются под медицинским наблюдением 13 405 человек.