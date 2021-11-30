"Омикрона" в РФ нет, срок действия ПЦР-тестов сократят. Итоги совета по борьбе с ковидом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Срок действия ПЦР-тестов на коронавирус в России будет сокращен в полтора раза - с 72 до 48 часов - из-за особенностей нового штамма "омикрон".
При этом сам штамм на территории страны пока не обнаружен, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.
Глава ведомства заверила, что все российские вакцины защищают от новой разновидности вируса, а все существующие тест-системы способны его выявлять, однако признала, что недавно выявленный вариант вызывает серьезные опасения.
ТАСС собрал ключевые заявления со встречи.
"Омикрон"
Штамм "омикрон", выявленный уже в десятках стран, в России до сих пор не обнаружен, сообщила Попова. Чтобы предотвратить его завоз, все россияне, которые возвращаются с юга Африки (по оперативным данным, их всего несколько сотен), будут обязаны проходить двухнедельный карантин.
При этом тем, кто планирует праздновать Новый год за рубежом, Попова посоветовала "лучше сделать это дома".
О каких именно африканских странах идет речь, она не уточнила. Ранее проходить экспресс-тестирование на коронавирус обязали россиян, возвращающихся из ЮАР, Лесото, Эсватини, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Танзании и с Мадагаскара, а приезжающим из этих государств иностранцам вообще ограничили въезд.
Хотя существующие в России вакцины должны защитить от нового штамма, а тест-системы способны его выявлять, "новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения", подчеркнула глава ведомства. В качестве превентивной меры срок действия ПЦР-тестов будет сокращен до 48 часов.
Спад заболеваемости
Новости об "омикроне" появились на фоне спада в России очередной волны эпидемии, вызванной распространением штамма "дельта", - только за последнюю неделю, по словам Поповой, заболеваемость ковидом в стране сократилась на 8%. Она продолжает расти только в 7 российских регионах, тогда как в 22 ситуация стабилизировалась, а в 56 она улучшается.
Это отражается и на ситуации в больницах: как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, за неделю число пациентов с ковидом снизилось на 13%, до 932 тыс. человек, а количество специализированных больничных коек - почти на 9%, до 250 тыс. Это примерно соответствует показателям начала октября.
Тем не менее, предупредил министр, "ситуация в регионах пока неравномерная" - в семи регионах в последние дни пришлось разворачивать дополнительные места в больницах.
Ситуация с вакцинацией
Число привившихся от ковида за неделю возросло на 3 млн (неделей ранее - 3,16 млн) и превысило 70 млн, сообщил Мурашко.
При этом темпы вакцинации россиян старше 60 лет пока невысоки: на данный момент ее прошли 56%, а семь дней назад министр сообщал почти о 55%.
Зарегистрированная в прошлую среду вакцина для подростков "Спутник М" в скором времени начнет поступать в гражданский оборот, подтвердил глава Минздрава. По его словам, контроль качества первых партий будет завершен в течение 15-18 дней, то есть в середине декабря.