В Карелии продлили запрет на посещение стационарных социальных учреждений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Запрет на посещение стационарных организаций социального обслуживания в Карелии продлили до 15 декабря. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ранее, согласно указу главы Карелии, регламентирующему антиковидные ограничения, соответствующий запрет действовал до 1 декабря.

"30 ноября в распоряжение Главы Карелии № 127 внесены изменения, касающиеся организаций социального обслуживания республики. Согласно документу, до 15 декабря продлевается запрет на посещение организаций социального обслуживания республики, предоставляющих услуги в стационарной форме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти региона отложили на три недели, с 1 на 20 декабря, запрет на вход в школы и детские сады родителям без QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Такое решение было принято, чтобы дать родителям еще время завершить процесс вакцинации от COVID-19, а также на фоне снижения заболеваемости среди дошкольников и педагогических работников.

По данным региональных властей, с начала пандемии в регионе выявили 83 399 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 235 человек, из которых 228 не были привиты. Выздоровели 78 664 пациента, умерли - 1 081. Доля свободных коек составляет 25,2%.