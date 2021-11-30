Первые возможные случаи заражения омикрон-штаммом выявили в Южной Корее

СЕУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Южнокорейские медики подозревают заражение омикрон-штаммом коронавируса супружеской пары, вернувшейся из Нигерии. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap .

Супруги ранее прошли полный курс вакцинации препаратом Moderna. Они посетили Нигерию с 14 по 23 ноября. После возвращения в Южную Корею пара сдала тест на коронавирус и 25 ноября получила положительный результат на ковид. Медработники также выявили коронавирус у их ребенка и знакомого, с которым они контактировали.

Специалисты проводят геномное секвенирование их проб. 1 декабря медики огласят результаты исследования на наличие у зараженных штамма "омикрон".

29 ноября правительство Республики Корея ограничили въезд из восьми африканских стран на фоне рисков распространения омикрон-варианта коронавируса.