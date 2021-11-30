Доля свободного коечного фонда превысила 28% в Саратовской области

ТАСС, 30 ноября. Свободный коечный фонд составил 28,1% в Саратовской области или порядка 1,1 тыс. коек, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на министра здравоохранения региона Олега Костина. Еще 1,3 тыс. мест вернулись к штатной работе.

"На стационарном лечении находится 2789 человек, из них 2480 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. На амбулаторном лечении - 9955 пациентов. Число свободных коек для приема больных коронавирусом составляет 1092 (28,1% от развернутого коечного фонда). По словам министра, в медучреждениях началась работа по сокращению ковидных коек, возвращению к профильной деятельности, уже переведено 1270 коек", - цитирует пресс-служба областного министра здравоохранения Олега Костина.

В целом власти отметили, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. При этом увеличилось количество пациентов с легкой формой, поэтому растет число освобождаемых коек. Областные власти отмечают, что основным способом профилактики инфекции остается вакцинация. В Саратовской области среди отстающих районов по числу привившихся оказались Актарский, Аркадакский и Калининский районы. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил министру здравоохранения усилить выездные бригады в этих районах, предварительно скоординировав действия с муниципальными руководителями.

По данным областного Минздрава, в регионе имеется вся линейка вакцин. Ежедневно первым компонентом прививаются 9-10 тыс. человек. В целом первым компонентом привито 1,08 млн. человек, 920 тыс. - прошли вакцинацию полностью.