На курортах Кубани более чем в два раза увеличат количество зимних пляжей для туристов

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края более чем в два раза увеличат в предстоящем зимнем сезоне количество зимних пляжей на курортах региона, туристов будут принимать на 68 специально оборудованных локациях. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

В 2020 году власти края внедрили практику обустройства зимних пляжей - это зоны отдыха с лавочками, беседками, деревянными настилами, где можно комфортно проводить время в хорошую погоду. В прошлом зимнем сезоне, по данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в регионе работали 32 таких пляжа.

"Этой зимой на наших основных курортах гостей будут принимать порядка 1 700 средств размещения на 206 тысяч мест - на 50 объектов больше, чем годом ранее. В прошлом зимнем курортном сезоне с декабря по март мы приняли порядка 2,5 млн человек, в предстоящем сезоне прогнозируем турпоток на том же уровне. Отмечу, что горы - не единственная точка притяжения туристов зимой. В прошлом году мы запустили проект "Зимние пляжи", комфортные зоны отдыха на побережье показали свою востребованность, и в этом году мы планируем обустроить 68 таких площадок", - сообщил Руппель.

Он добавил, что больше всего гостей в зимний сезон ожидают по традиции в Сочи, так как здесь расположены три крупных горно-климатических курорта международного класса - "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром", планируемая дата старта горнолыжного сезона в Краснодарском крае предварительно намечена на 17 декабря, но может быть сдвинута в соответствии с метеоусловиям. По словам собеседника агентства, новинками предстоящего зимнего сезона в горном кластере станут первый в России подвесной мост протяженностью 32 м с прозрачными ступенями, ретрит-туры, wellness-программы, горные бани.

По его словам, в регионе для координации работы всех служб и ведомств по распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева создан штаб, в который входят вице-губернаторы, сотрудники органов исполнительной власти края и администрации Сочи, силовых и правоохранительных структур, представители горнолыжных курортов, транспортных и ресурсоснабжающих организаций.

"Мы проводим большую работу для того, чтобы отдых в Краснодарском крае был комфортным и безопасным. В прошлом году с учетом пандемии наработали опыт проведения горнолыжного сезона с учетом всех новых санитарно-эпидемиологических требований. Это позволило не допустить возникновения очагов заболевания на территории горного кластера Сочи. В этом году в рамках уже отработанного механизма контроль за применением этих мер будет усилен", - резюмировал вице-губернатор.

О туризме на Кубани

Ранее сообщалось, что заселение в отели и гостиницы в регионе возможно только вакцинированным от коронавируса гостям, либо тем, кто готов добровольно привиться в течение трех дней по приезде в Краснодарский край на отдых. В регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России: в летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Власти Краснодарского края ранее сообщали, что регион планирует принять 385,6 тыс. путешественников в период предстоящих новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. и Геленджик - 21,4 тыс. На предстоящий зимний сезон курорты региона забронированы уже на 70%.