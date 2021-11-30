Волонтеры Петербурга в День домашних животных собрали 300 кг корма для приютов города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Активисты движения "Волонтерская рота" совместно с комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга в День домашних животных провели акцию по поддержке городских приютов. Более 500 волонтеров посетили городские приюты и собрали для четвероногих братьев меньших 300 кг корма, передает ТАСС.

"Забота о домашних животных - это обязанность каждого человека, который взял на себя ответственность ухаживать за питомцем. Нельзя забывать про наших четвероногих друзей. Сейчас многие приюты оказались в непростой ситуации и испытывают нехватку волонтеров. Именно поэтому молодежь Петербурга не остается в стороне и заботится о животных, которые нуждаются в любви и ласке и преданно ждут своих хозяев", - рассказал корреспонденту ТАСС начальник Федерального штаба волонтерской роты Александр Амелин.

Активисты "Волонтерской роты" посетили 10 городских приютов для животных и провели субботники на их территории. Ребята утеплили будки к зиме для 100 собак, помогли с ремонтом вольеров и выгуляли около 250 питомцев. Молодые люди также собрали более 300 кг корма для животных - этого хватит, чтобы накормить 500 постояльцев приютов.

"Огромная благодарность всем ребятам из "Волонтерской роты". Сегодня, в международный день домашних животных, они выгуляли абсолютно всех собак! Утеплили будки! Накормили кошечек! Обеспечили животных водой и подарили подарки", - поблагодарила волонтеров Колмыкова Наталья, помощник руководителя приюта "КотКурорт".

День домашних животных отмечают 30 ноября во многих странах. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и призван напомнить об ответственности за "братьев наших меньших". В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.