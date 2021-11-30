В Оренбургской области прививку от коронавируса сделали 63% жителей старше 60 лет

ОРЕНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Доля вакцинированных от новой коронавирусной инфекции жителей Оренбургской области в возрасте старше 60 лет составила 63%. Об этом сообщил во вторник губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

"Доля привитых граждан старше 60 лет - 63%, что чуть выше среднероссийской", - сказал Паслер.

Глава региона отметил, что для максимального охвата и привлечения к вакцинации в Оренбуржье осуществляются "подворовые обходы и обзвоны жителей" области. Пожилых людей при необходимости доставляют в медицинские организации социальным транспортом, также мобильные прививочные бригады работают в отдаленных населенных пунктах, приезжают на дом к маломобильным гражданам.

"Мы ведем большую разъяснительную работу, персонифицировано работаем с беременными женщинами, пожилыми гражданами", - уточнил Паслер. Также он добавил, что Оренбургская область занимает второе место в Приволжском округе по вакцинации беременных - 32% от подлежащих вакцинации.

Прививку от коронавируса в Оренбургской области, по данным регионального минздрава, всего сделали 857 392 человека, или почти 44% от общего числа населения региона. Свыше 69 тыс. жителей прошли ревакцинацию. В области официально зарегистрировано 100 973 случая коронавирусной инфекции, в том числе 340 за прошедшие сутки. Число ежедневно выявляемых случаев продолжает снижаться после пика в октябре, когда регистрировали свыше 400 зараженных ежедневно. С начала пандемии выздоровели 85 086 человек, умерли 3 159 пациентов. В стационарах находятся 1 189 человек с диагнозом COVID-19.

В регионе продолжает действовать запрет на работу кальянных и ночных клубов, а также ограничение на ночную работу кафе и ресторанов. По-прежнему приостановлено действие социальных карт для льготного проезда в транспорте лиц 65 лет и старше, если они не прошли полный курс вакцинации от коронавируса или не переболели COVID-19 в последние шесть месяцев. В общественных местах и транспорте действует масочный режим. При этом вход в театры и на концерты с 1 ноября осуществляется при предъявлении QR-кода.