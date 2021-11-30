Кабмин внес приложение для чтения книг в перечень программ для обязательной предустановки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении приложения для чтения и прослушивания электронных и аудиокниг в список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты.

"Решение о расширении перечня обязательного для предустановки ПО принято в целях создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков. Что касается владельцев электронных устройств, то они по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой пользоваться", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что Минцифры проведет отбор бесплатных приложений для чтения и прослушивания аудиокниг, которые с 1 января 2023 года будут предустановлены на гаджетах.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в нашей стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).

В перечень российских программ для предустановки с 1 апреля 2021 года на продаваемые в России технически сложные товары входят в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги".