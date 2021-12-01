Организаторов детских новогодних праздников на Ставрополье протестируют на коронавирус

СТАВРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Организаторов детских предновогодних праздничных мероприятий в Ставропольском крае проверят на наличие коронавируса. Об этом сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии в социальных сетях.

"Можно [будет участвовать родителям в праздничных мероприятиях], но с суточным ПЦР-анализом на коронавирус. Мы сегодня даже всех аниматоров, которые будут принимать участие в елках, будем проверять", - сказал он.

На своей станице в Instagram Владимиров написал, что стабилизация ситуации с заражаемостью коронавирусом в регионе позволяет проработать возможность проведения праздников в образовательных учреждениях.

"Впереди новогодние праздники. И мы очень хотим, чтобы дети не остались без любимых утренников и новогодних представлений у елки. Дал поручение проработать возможность организации новогодних торжеств в детских садах и школах. С учетом выполнения всех мер эпидемиологической безопасности. Надеюсь, что у нас все получится", - отметил Владимиров.

Проверки качества выполнения противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях края будут продолжены, добавил глава региона.