Около половины регионов России показали рост темпов вакцинации от ковида

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти более 40 российских регионов сообщили ТАСС, что им удалось нарастить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Они отмечают, что на это повлияли введенные ограничительные меры, в частности система QR-кодов, доступность прививочных пунктов и разъяснительная работа.

29 ноября президент РФ Владимир Путин повторно рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и наращивание темпов вакцинации.

По данным, которые предоставили ТАСС региональные власти, наибольшего ускорения темпов за осенние месяцы добились следующие субъекты: Новосибирская область - в семь раз, Иркутская область- в шесть, Вологодская, Кировская, Томская и Свердловская области сообщили о пятикратном росте. Выполнили рекомендацию президента и многие регионы Центрального федерального округа - Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Орловская, Костромская, Курская, Смоленская и Ярославская области.

Глава Кировской области Игорь Васильев сообщил ТАСС, что регион по удельному темпу вакцинации вышел на первое место среди всех субъектов, хотя ранее был на 28. По его словам, благодаря введению QR-кодов и обязательной вакцинации этот показатель вырос в пять раз. Первый компонент вакцины от ковида получили более 600 тыс. человек - около половины всего населения региона, свыше 520 тыс. жителей прошли полный курс вакцинации, но для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще порядка 280 тыс. жителей региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также говорит об эффекте введения QR-кодов, но также отмечает разъяснительную работу. "Если сравнивать с темпами вакцинирования сентября - начала октября, то сегодня ежесуточное число новосибирцев, которые приходят получить первый компонент вакцины, выросло в шесть, а то и в семь раз, последние три недели около 12-14 тыс. человек получают первую прививку. Конечно же, введение QR-кодов и серьезная информационная работа подтолкнули многих людей к этому решению", - сказал ТАСС Травников.

Важность разъяснительной работы и доступности прививочных пунктов отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, по словам которого регион находится среди лидеров в России по достигнутому иммунитету. В каждом муниципалитете организована разъяснительная работа, а также открыто большое количество прививочных пунктов - в области их свыше 340. Они находятся в поликлиниках, МФЦ, ТЦ, мобильных комплексах, а также в круглосуточных пунктах вакцинации в стационарах.

Врачи столицы много времени посвящают группам риска - с хроническими заболеваниями, онкопациентов в стадии ремиссии, а также пожилых граждан. И это дает результат: в домах престарелых, подведомственных Москве, уже вакцинировались и ревакцинировались почти все постояльцы.

В Оренбуржье в день прививается около 5-6 тыс. человек, что выше общероссийских показателей. "Самая эффективная мера, когда медик напрямую говорит с пациентом [о необходимости вакцинироваться], все объясняет и разъясняет", - отметили в пресс-службе Минздрава региона.

Отмечают ажиотаж в прививочных пунктах и в Санкт-Петербурге, власти сдержанно говорят о перспективе увеличения офлайн-мероприятий. "Мы видим, что в последнее время жители Петербурга прививаются все больше и больше, и это наполняет нас сдержанным оптимизмом по этому поводу. Мы надеемся, что офлайн-мероприятий будет все больше [для празднования Нового года], но, тем не менее, у нас есть определенные опасения по ситуации с развитием коронавируса, с появлением нового штамма, которые вынуждают нас прорабатывать различные сценарии. Но здесь, конечно, все будет зависеть от темпов вакцинации и от эпидемичесеой ситуации в городе. Надеюсь, что Новый год мы отметим так, как и запланировали сегодня", - сообщил во вторник вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский на пресс-конференции в ТАСС.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что в регионе будет отменена система QR-кодов в случае достижения уровня вакцинации в 80% взрослого населения. "Если брать от плана, что у нас 80% должно быть вакцинировано с учетом медотводов и всего остального, то от плана у нас уже 76% от объема вакцинации", - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора.

Влияние заболеваемости

Снижение почти в четыре раза темпов вакцинации зафиксировали власти Забайкальского края, они связывают это с падением заболеваемости COVID-19. Всего в регионе первым компонентом вакцины привиты 501 тыс. человек, вторым - 429 тыс. жителей, повторную вакцинацию прошли 73,6 тыс. человек. Доля вакцинированных в Забайкалье составляет порядка 54% от общего числа взрослых жителей.

"Недостаточными", особенно в ситуации со старшим поколением в возрасте 60+, темпы вакцинации назвали в Карачаево-Черкесии, при этом в республике сокращают коечный фонд - за ненадобностью. По данным на 29 ноября, вакцинацию от коронавируса прошел 151 091 житель КЧР. Завершили оба этапа - 142 890 человек. Таким образом, в республике выполнено 52,4% от плана по иммунизации.