Метель и сильная гололедица ожидаются в Москве и области до утра 1 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о снеге, метели и сильной гололедице с вечера вторника до утра 1 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка чрезвычайного ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 30 ноября до 07:00 1 декабря по городу Москве ожидается снег, местами метель. Сильная гололедица. В отдельных районах усиление ветра с порывами 17-22 м/с", - сказали в пресс-службе.

Аналогичное предупреждение также распространило ГУ МЧС России Подмосковья, уточнив, что непогода, в том числе с сильным снегом, в области продлится до 09:00.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют во время управления машиной значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений. Парковать автомобили лучше вдали от деревьев.

Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.