Всем детям-сиротам в очереди на жилье в Ингушетии планируют выдать квартиры к 2025 году

МАГАС, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены к 2025 году решить вопрос обеспечения жильем детей-сирот, состоящих в списке-очереди на улучшение жилищных условий на 1 января 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"В Ингушетии накопившаяся задолженность по жилью для детей-сирот, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 года, будет ликвидирована к 2025 году. По поручению Минпросвещения России разработан проект поэтапной программы, в рамках которого для достижения показателя ликвидации очередности необходимо более 1 млрд рублей. Это объем средств из федерального бюджета на 2021 - 2024 годы, а также объем средств республиканского бюджета", - передает пресс-служба слова министра образования и науки региона Эсет Боковой.

Как сообщается, проект одобрен в Минпросвещения России и направлен на согласование в республиканское правительство.

"Дети-сироты - это самая уязвимая, самая ущемленная часть нашего общества. Это наши дети, которым мы должны уделять максимальное внимание, чтобы они не чувствовали себя никому не нужными. Они и так лишены самых важных в своей жизни людей - родителей, чью любовь им никто не заменит, так надо создать им хотя бы нормальные условия, чтобы они могли достойно устроиться в жизни", - цитирует также пресс-служба главу региона Махмуда-Али Калиматова.

На данный момент в регионе 1 268 человек, входящих в категорию детей-сирот, у которых возникло право на получение жилья в 2021 году.