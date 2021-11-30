В Северной Осетии прошел фестиваль идей и технологий

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 ноября. /ТАСС/. Фестиваль идей и технологий Кружкового движения Национальной технологической инициативы (КД НТИ) прошел в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В Северной Осетии завершился Фестиваль идей и технологий Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Итоги подвели на заключительном мероприятии, которое прошло на базе гимназии "Диалог". Во время церемонии открытия почтили память накануне ушедшего из жизни космического конструктора Руслана Комаева, активно поддерживавшего фестиваль", - говорится в сообщении.

Министр науки и образования Северной Осетии Элла Алибекова вручила дипломы первой степени разработчикам, в их числе - Мадина Фардзинова, Давид Кибизов и Иван Ковалев и победителям хакатона Uniti - Константину Макиеву и Георгию Хечуеву. Молодые люди работали в тандеме над созданием игры. В будущем мечтают связать жизнь с IT-профессиями.

Участниками фестиваля стали школьники и преподаватели учебных заведений.

Организаторы и партнеры фестиваля: Министерство науки и высшего образования РФ, ассоциация менеджеров культуры, платформа НТИ, кружковое движение НТИ, агентство стратегических инициатив, университет 20.35, агентство стратегических инициатив при поддержке правительства РСО-А и министерства образования и науки РСО-А.