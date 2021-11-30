Меликов передал резиденцию главы Дагестана под строительство Центра одаренных детей

МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов передал резиденцию руководителя республики под строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

"Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов передал под строительство регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Альтаир" по модели образовательного центра "Сириус" резиденцию руководителя региона площадью 14 гектаров в Тарки-Тау. Сейчас правительство республики формирует проект учебного корпуса и общежитий на 240 мест. Ввод в эксплуатацию планируется в сентябре 2022 года", - цитирует слова врио министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева пресс-служба в рамках программы "ЦУР на неделе".

Как рассказали в Минобрнауки Дагестана, в центре ежемесячно будут обучаться 200 детей.

"Обучение будет бесплатное. Занятия будут проходить по трем направлениям: наука, искусство и спорт. Так, в рамках научного направления школьники могут заниматься по математике, физике, биологии, экологии, робототехнике и другим областям с различными их ответвлениями. Отбор пройдет по всем муниципалитетам республики, смены будут проходить регулярно и для разных классов", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина образовательные центры по модели "Сириуса" должны быть открыты во всех субъектах страны, для раннего выявления, развития и дальнейшей поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, а также добившихся успеха в техническом творчестве, проектной деятельности.

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.