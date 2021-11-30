Минздрав Украины заявил, что новая волна ковида в стране ожидается с конца января

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Украина может столкнуться с новой волной COVID-19 с конца января 2022 года. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью украинской службе Би-би-си , опубликованном во вторник.

"Вспышки ковида повторяют сезонные вспышки ОРВИ, поэтому новую волну можно ожидать к концу января, к февралю-марту. Если никакие другие мутации не приведут к другому. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости", - прогнозирует он.

Ляшко сообщил, что на текущей неделе будет подготовлен более точный прогноз. Министр полагает, что в любом случае страна может избежать больших потерь в случае активной вакцинации населения от коронавируса. "Мы приближаемся к тому, что через две-три недели на Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но у нас задача - 70%", - напомнил он.

На прошлой неделе на Украине сообщили о начале спада заболеваемости ковидом. Снижение количества инфицированных зафиксировано во всех регионах страны. В то же время в правительстве Украины сообщили об ужесточении карантинных ограничений для непривитых жителей с 6 декабря. На Украине действует адаптивный карантин. Последний раз кабинет министров продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Сейчас большинство областей страны и Киев находятся в красной зоне, в зеленой нет ни одного региона.

По данным Минздрава, по состоянию на 30 ноября на Украине зафиксировано почти 3,5 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли от осложнений почти 86 тыс. человек. За последние сутки было выявлено более 10,5 тыс. новых случаев, умер 561 пациент. Всего в стране, население которой составляет около 41 млн человек, прививки от коронавируса сделали 13 391 656 жителей, из них полностью завершили процесс вакцинации 11 122 635.