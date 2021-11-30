Ураган прогнозируется в Крыму и Тамани в ночь на 1 декабря

ТАСС, 30 ноября. Ураган с порывами ветра до 30-34 м/с прогнозируется в Крыму и Тамани в ночь на 1 декабря. В Тамани также ожидается выпадение половины месячной нормы осадков, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец во вторник.

"В ночь на 1 декабря по южному и восточному побережью полуострова местами ожидается ветер ураганной силы. Особенно опасно будет в Керчи, где около 03:00 порывы ветра могут достигать 30 м/с, в н. п. Опасное - 32 м/с, в Феодосии и Коктебеле - 27 м/с. В Евпатории и Бахчисарае - 23 м/с, Симферополе - 20 м/с", - рассказал он.

По словам Тишковца, в Тамани прогнозируется ураган с порывами ветра до 34 м/с, а также ливни. "Ливни местами станут переходить в мокрый снег. Количество осадков за вечер и ночь до 20-25 мм, что почти 50% месячной нормы. Будьте осторожны", - отметил метеоролог.