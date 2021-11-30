Два самолета, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за ветра

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Два самолета, направлявшихся в Сочи из Санкт-Петербурга и Краснодара, ушли на запасные аэродромы из-за очень сильного ветра и грозы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы.

"По данным на 20:00 30 ноября 2021 года, из-за очень сильного ветра и грозы два рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на запасной аэродром ушли самолеты авиакомпаний "Россия" и UTair, летевшие из Санкт-Петербурга и Краснодара.

"До конца суток 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря 2021 года на территории Сочи объявлено штормовое предупреждение. В районе аэропорта скорость ветра прогнозируется 23 м/с. Максимальная скорость ветра в отдельных районах достигнет 30-35 м/с", - добавили в пресс-службе, отметив, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют усиление ветра до 35 метров в секунду в Сочи во вторник и среду. На курорте действует штормовое предупреждение.