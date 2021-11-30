Раздельный сбор отходов запустят в Тюменской области в торговых центрах с декабря

ТЮМЕНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Раздельный сбор отходов запустят с декабря в Тюменской области в торговых центрах и ряде учреждений. Об этом сообщается в Telegra-канале информационного центра правительства региона.

"В Тюменской области с декабря введут раздельный сбор отходов в некоторых учреждениях и торговых центрах. Сначала урны и контейнеры с отдельными баками для стекла, пластика, бумаги и несортируемых отходов появятся в общеобразовательных учреждениях, торговых центрах и зданиях органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.

Уточняется, что урны разместят внутри помещений, контейнеры расположат возле зданий. Отходы будут направляться на мусоросортировочный завод.

"Сейчас в регионе три таких завода и одна мусороперегрузочная станция. Отходы, которые остаются после обработки, направляются для дальнейшей утилизации на предприятия Тюменской области и за ее пределы", - добавили в центре.