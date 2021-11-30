Первые участники проекта "Снежный помощник" подписали договор на уборку снега в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Первые 10 участников пилотного проекта "Снежный помощник" по привлечению жителей для помощи коммунальным службам на случай обильных снегопадов подписали договоры с Жилкомсервисом № 1 Калининского района. 1 декабря шестеро из них уже выйдут на уборку спортивных и детских площадок, сообщили во вторник ТАСС в администрации Калининского района.

"Мы уже две недели разговариваем с потенциальными помощниками, как только это прозвучало, что такой пилотный проект есть, в Жилкомсервис № 1 Калининского района начали звонить люди. Со вчерашнего дня желающих начали приглашать на подписание договора, сегодня позвонили 27 человек, и десять из них подписали договоры о гражданско-правовых отношениях с формулировкой "оплата по факту выполненных работ", - сообщили в пресс-службе района.

В связи с обильными снегопадами уже 1 декабря первые шесть добровольцев выйдут на очистку территории дворов от снега. В эксперименте могут принять участие все желающие. Договор будет действовать до апреля 2022 года, только подписав его добровольцы смогут попасть в базу "Снежных помощников". За каждым участником будет закреплен техник Жилкомсервиса, который обеспечит фронт работ, будет контролировать время выхода на участок и качество уборки, от этого будет зависеть сумма оплаты. Предполагается, что в час помощникам дворников будут платить по 150 рублей с учетом вычета налога.

Кроме того, в администрации района уточнили, что штат дворников Жилкомсервиса № 1 Калининского района укомплектован полностью - на 19 кварталов работают 306 дворников, а "Снежные помощники" - это скорее дополнительные силы. Обычно территория убирается в три этапа. В первую очередь это зоны возле подъездов, прочищаются основные дорожки до остановок и контейнерных площадок. Во вторую очередь снегоуборочная техника прочищает проезды и парковочные места, а в третью очередь убираются спортивные и детские площадки, помощников планируют привлечь к очистке именно этой территории.

Девятнадцатого ноября стало известно о запуске пилотного проекта "Снежный помощник", председатель жилищного комитета Олег Зотов отметил, что если эксперимент пройдет успешно, то в дальнейшем такую практику могут распространить на все районы города. "

"Бенедикт" в Петербурге

Тридцатого ноября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что почти треть месячной нормы осадков выпала в Санкт-Петербурге за минувшую ночь, а дежурный синоптик Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказал ТАСС, что высота снежного покрова будет только расти.

"К настоящему моменту высота снежного покрова - около 15 см", - сказал дежурный синоптик, уточнив, что речь идет о данных с начала снегопада (начался вечером в понедельник). По его информации, снегопад продолжится с перерывами и в ночные часы. Ожидается, что в среду высота снежного покрова увеличится еще на один-четыре см", - объяснил он.

Обильные осадки в виде снега Петербургу обеспечил циклон "Бенедикт", который гостит здесь последние два дня. В связи с этим в утренние и вечерние часы пик город стоит в десятибалльных пробках, а один из сервисов такси прямо в приложении посоветовал пассажирам пересесть на метро.

В минувшие сутки на магистрали было задействовано 72 единицы спецтехники и израсходовано 617 тонн соли. На улицах Петербурга ночью работали 490 дворников, использовалось тысяча единиц техники. Во вторник на дневную уборку проезжей части и тротуаров вышли 1 037 единиц техники и 1 180 работников ручного труда дорожных предприятий. В общей сложности за сутки с петербургских дорог собрано и вывезено более 7,7 тыс. кубометров снега.