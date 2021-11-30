Москва заняла первое место среди городов Европы в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Москва заняла первую строчку среди городов Европы в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к новой коронавирусной инфекции. Среди мировых городов столица России заняла в рейтинге третье место, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Москва признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости коронавирусу. Она опередила Лондон и Барселону. Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку - после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что рейтинг составлен международным исследовательским агентством StartupBlink. Он основан на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает порядка 100 городов и 40 стран. Отмечается, что алгоритм рейтинга учитывает количество и тип инноваций, которые используются в борьбе с COVID-19. Так, проекты, которые принимаются к рассмотрению, должны соответствовать базовым критериям, среди которых инновационность, релевантность и достоверность. Кроме того, за отдельные выдающиеся инициативы участникам рейтинга могут присуждаться дополнительные баллы.

"Добиться высоких показателей Москве помогло около 50 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса. Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Это методика уже помогла рентгенологам проанализировать более трех миллионов исследований. Еще одно инновационное решение - облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты", - отмечается в тексте.

В сообщении рассказывается, что для борьбы с новой коронавирусной инфекцией столица увеличила количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации от COVID-19, а также преуспела в развитии телемедицины. Помимо этого, городская система здравоохранения за время пандемии накопила достаточно большой запас прочности, который позволяет не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заражения вирусом.